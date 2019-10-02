Уфа, , 11:56 — REGNUM Концепцию внешнего оформления торговых точек в Уфе разрабатывают власти города. Об этом 1 октября сообщил заместитель начальника главархитектуры Уфы Руслан Шайхетдинов на оперативном совещании в администрации города.

По его словам, большинство киосков в Уфе не сочетаются с городской архитектурой и размещены хаотично, поэтому сейчас назрела необходимость их заменить.

Кроме этого, на совещании Руслан Шайхетдинов ознакомил присутствующих с эскизами торговых точек и шиномонтажных мастерских.

По словам чиновников, новые требования к внешнему виду будут действовать только для новых торговых точек. Объекты, которые уже работают, пока останутся в прежнем виде, поскольку, чтобы подтолкнуть бизнес к их замене, необходимо разработать дополнительные нормативные документы.