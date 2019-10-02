Москва, , 11:49 — REGNUM

Банк России преимущественно вкладывается в государственные облигации либо облигации с госгарантиями. Потому что разговоры о том, что американцы могут заморозить российские резервы шли и продолжают идти постоянно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя размещение золотовалютных активов ЦБ РФ в Китае.

«Шаг для США, конечно, рисковый, можно потерять статус первоклассного заемщика. Однако в Москве, вероятно, решили не рисковать.

Стоит напомнить, что пик российских вложений в гособлигации США пришелся на февраль 2013 года, тогда инвестиции достигли $164,3 млрд. Вывод резервов из американских госбумаг Россия начала в 2014 году на фоне введенных санкций.

На самом деле, Москва сделала ставку не на Китай, а на золото. И здесь уже не экономическая, а политическая логика. Поскольку США является крупнейшим мировым потребителем, в том числе крупнейшим потребителем для эмитентов трёх альтернативных валют (евро, юаня и йены.

В долларах США номинированы валютные резервы большинства стран мира (в значительно большей степени, чем у РФ), всю мировую экономику в случае американского дефолта ждёт коллапс.

И вот тогда долларовые, евровые, йеновые и юаневые бумаги в российских резервах превратятся в абсолютно бесполезные единички и нули на дисках компьютеров. Но Россия полностью готова и к мировой войне, и к мировому кризису», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России за I квартал 2019 года разместил больше всего своих золотовалютных активов в Китае. В США активы уменьшились.

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