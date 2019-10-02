Ростов-на-Дону, , 11:48 — REGNUM Часть сотрудников завода «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону будет переведена на трёхдневную рабочую неделю. Это вынужденная мера, уточнил совладелец компании Константин Бабкин.

Сокращённая рабочая неделя затронет 20% сотрудников предприятия. Ещё три конвейера будут работать пять дней в неделю, сообщает «Интерфакс-Юг».

"Надеюсь, что правительство примет меры по поддержке села, и мы будем работать в обычном режиме», — цитирует издание Бабкина.

ИА REGNUM напоминает, что в июле текущего года стало известно о том, что завод приостановит производство на два месяца. Простой в компании назвали «длинным летним отпуском с сохранением заработной платы». При этом «Ростсельмаш» заручился поддержкой со стороны правительства Ростовской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область окажет поддержку уходящему в отпуск «Ростсельмашу»