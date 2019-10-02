Москва, 2 октября 2019, 11:47 — REGNUM Тяга властей РФ к накоплению международных резервов оборачивается инвестициями в экономики потенциальных противников, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 2 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Банк России большую часть своих зарубежных активов перенёс из США в Китай.
В частности, Комолов отметил композитный индикатор МВФ, согласно которому российские резервы с учётом всех рисков и неблагоприятных сценариев должны составлять лишь около 250 млрд долларов. В результате, по его мнению, такая политика неумолимого накопительства оборачивается обескровливанием экономики, тем более что избыточные резервы по сути дела являются инвестициями в пользу потенциальных противников РФ, к которым экономист отнёс и Китай.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Михаила Делягина, из-за торговой войны, которая идёт между США и Китаем, вложения в экономику КНР тоже не могут считаться вполне безопасными, и РФ лучше подумать над вложениями в другие валюты.
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