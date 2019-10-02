Москва, , 11:47 — REGNUM Тяга властей РФ к накоплению международных резервов оборачивается инвестициями в экономики потенциальных противников, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 2 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Банк России большую часть своих зарубежных активов перенёс из США в Китай.

«Перенос резервов из США в Китай — это нормальное и здравое решение, если рассматривать ситуацию упрощенно, — сказал Комолов. — Риск невозврата действительно есть, хотя американцы никогда и не объявляли дефолт. Мы видим, что мировое экономическое противостояние возрастает, и не исключено, что Трамп введёт очередные санкции и не вернёт России те средства, которые она вложила в американские ценные бумаги. Однако важно не то, в какой из зарубежных стран лежат российские деньги. Самое главное то, что лежат они не в России и работают не на российскую экономику, а на экономику Китая, Германии, Франции и так далее. Международные резервы, которые не вложены в российскую экономику, представляют собой очень большую сумму, которая как минимум вдвое превышает самые строгие критерии достаточности, которые есть в экономической науке».

В частности, Комолов отметил композитный индикатор МВФ, согласно которому российские резервы с учётом всех рисков и неблагоприятных сценариев должны составлять лишь около 250 млрд долларов. В результате, по его мнению, такая политика неумолимого накопительства оборачивается обескровливанием экономики, тем более что избыточные резервы по сути дела являются инвестициями в пользу потенциальных противников РФ, к которым экономист отнёс и Китай.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Михаила Делягина, из-за торговой войны, которая идёт между США и Китаем, вложения в экономику КНР тоже не могут считаться вполне безопасными, и РФ лучше подумать над вложениями в другие валюты.

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