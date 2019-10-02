Сеул, , 11:47 — REGNUM Совет Безопасности ООН позволит международной благотворительной организации Concern Worldwide оказать гуманитарную помощь КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, ООН отменила ограничительные меры в отношении 30 предметов необходимых для улучшения условий санитарии и водоснабжения. Также в КНДР будут отправлены молотилки, тракторы, насосы, фильтры, соевое молоко, лапша.

Известно, что стоимость гуманитарного груза оценивается в €152 792.

Отметим, что исключение из-под санкций вступило в силу 25 сентября и будет действовать в течение полугода.

Concern Worldwide — международная благотворительная организация, основанная в Ирландии в 1996 году. С 1998 года организация поддерживает отправку гуманитарных грузов в КНДР.