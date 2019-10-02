Красноярск, , 11:44 — REGNUM На развитие цифровой экономики в Красноярском крае за три года планируют выделить более двух миллиардов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 октября в региональном министерстве цифрового развития.

1 октября краевое правительство утвердило госпрограмму «Развитие информационного общества». Она реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ». В рамках госпрограммы в крае ведётся работа по развитию информационной инфраструктуры. В 2020 году на эти цели в региональном бюджете предусмотрят порядка 300 млн рублей.

Планируется, что в следующем году будет построено 16 базовых станций. Почти 11 тысяч жителей малочисленных и отдалённых посёлков смогут пользоваться сотовой связью и мобильным интернетом. Также в 2020 году доступ к интернету получат 707 социальных учреждений, в 2021 году таких учреждений будет 927. На эти цели из федерального бюджета планируют направить 2,1 млрд рублей.

Продолжится работа по обслуживанию и сопровождению единой сети, предназначенной для передачи информации между органами власти и подведомственными учреждениями.

Кроме того, деньги будут выделены на развитие регионального центра обработки данных.

На мероприятия по развитию информационной безопасности из краевого бюджета за три года выделят 107 млн рублей, на развитие и эксплуатацию государственных информационных систем и сервисов — 409 млн.

Что касается федерального проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город», на эти мероприятия из бюджета Красноярского края за три года выделят 370 млн рублей. Также средства выделяются на развитие автоматизированной системы «Безопасный город».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в селе Павловщина Сухобузимского района Красноярского края появились устойчивая сотовая связь и мобильный интернет.

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