Челябинск, , 11:37 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер просит поддержки со стороны федеральных властей с экспортом в Китай. Об этом он заявил вице-премьеру Алексею Гордееву в ходе встречи в Москве.

В частности, Текслер предлагает добиваться расширения со стороны КНР перечня товаров, разрешённых к ввозу. Также он просит оказать содействие в снижении пошлин на ввозимую в Китай продукцию.

Отметим, Челябинская область готова поставлять в Китай готовые завтраки, крупы, макаронные изделия и овсяные хлопья. Как сообщало ИА REGNUM, о проблеме с экспортом Текслер заявил на одном из совещаний в уральском полпредстве в середине сентября. Тогда он обращал внимание на высокие пошлины и ограниченные квоты.

После встречи с Гордеевым Текслер написал в своём Instagram: «Ещё один важный вопрос нашей встречи — поддержка сельского хозяйства и экспорт агропродукции за рубеж. Наши предприятия активно выходят на новые рынки, нужно содействие».

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