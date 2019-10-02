Ташкент, , 11:37 — REGNUM Экспортеры плодоовощной продукции из Узбекистана в Россию смогут ускорить поставки за счет упрощения таможенных процедур, сообщает 2 октября издание «Подробно.uz».

Соответствующее соглашение было достигнуто 1 октября в рамках визита российской делегации во главе со спикером сената Валентиной Матвиенко в Ташкент.

Кроме того, представители геолокационной системы Узбекистана SMARTGEO и российской ГЛОНАСС подписали соглашение о совместной работе информационных сервисов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко прибыла в Узбекистан с официальным визитом. В рамках визита стороны обсуждают согласование законодательства, а также парламентский контроль за выполнением двусторонних договоренностей.

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