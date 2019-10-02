Ташкент, , 11:33 — REGNUM В Узбекистане в целом на потребительском рынке за девять месяцев 2019 года товары стали дороже на 9,7%, говорится в отчете Государственного комитета Узбекистана по статистике (Госкомстат).

«В сентябре 2019 года прирост на потребительском рынке за месяц составил 1,3%», говорится в отчете.

Так, в сентябре повысились цены на яйца (8,2%), мясо, птицу и рыбу (2,7%), сахар, чай и другие пищевые продукты (1,6%), а также на общественное питание (1,8%).

С начала же года более всего подорожали мясо, птица и рыба (18%), молочные продукты (12,5%), безалкогольные и алкогольные напитки (11,8% и 9,9%), а также общественное питание (16,5%).

В рейтинге стран бывшего СССР Узбекистан занимает первое место по уровню роста цен. В топ-5 со значительным отставанием вошли также Таджикистан — 5,8%, Молдова — 4%, Грузия — 3,1%, Казахстан — 3%.