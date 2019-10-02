Чита, , 11:31 — REGNUM Шесть районов Забайкальского края получат более 53,3 миллиона рублей в качестве трансфертов для обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных районов. Как поясняет сегодня, 2 октября, пресс-служба забайкальского губернатора, согласно документу, который подписал исполняющий обязанности председателя правительства региона Марат Мирхайдаров, основная часть средств будет израсходована на развитие социально важных объектов.

Речь, в частности, идёт о разработке проектно-сметной документации для строительства и ремонта спортивных сооружений, учреждений культуры и дорог. Также муниципалитеты получат дотации на благоустройство территорий и детских игровых площадок, обеспечение дополнительных мест в детских садах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ровно год назад осенью 2018 года Забайкальский край вошёл в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на жителей этой территории стали распространять все льготы и преференции, которыми обладают все дальневосточники. Новая экономическая политика позволила краевому правительству активнее участвовать в реализации федеральных проектов, что уже позволило привлечь несколько миллиардов инвестиций.

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