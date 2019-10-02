Вильнюс, , 11:31 — REGNUM

Жители многоквартирных домов в практически всех самоуправлениях Литвы уже получают отопление, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 октября. В Вильнюсе его включили 1 октября, однако в некоторые микрорайоны столицы оно поступит только сегодня.

В Каунасе завершаются работы по подготовке к отопительному сезону и тепло также уже начали подавать в многоквартирные дома. Аналогичная ситуация в Клайпеде. В Шяуляй тепло в дома жителей стало поступать ещё 25 сентября, а в Паневежисе — 23 сентября.

Для столицы Литвы это самое раннее начало отопительного сезона в последние годы — в прошлом и позапрошлом году отопительный сезон стартовал 4−5 октября, а ещё раньше — 8−22 октября.