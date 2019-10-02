Париж, , 11:32 — REGNUM Продажи новых легковых автомобилей во Франции по итогам сентября 2019 года выросли на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных, опубликованных Французской торговой палатой (CCFA).

За отчетный период на французском авторынке было реализовано 173 444 новых легковых авто. За девять месяцев 2019 года число проданных машин составило 1 641 368 единиц, что на 1,3% меньше, чем за тот же период 2018 года.

Рынок легких коммерческих автомобилей вырос в сентябре на 3,7%, до 35 933 единиц.

Кроме того, продажи на французском рынке подержанных автомобилей оцениваются в 464 677 экземпляров в сентябре 2019 года (+ 5,4%).

С января 2019 года доля автомобилей на дизельном топливе продолжала снижаться. Она составила 34,1% от всех продаж в сентябре, потеряв 5 позиций. Это произошло за счет повышения спроса на бензиновые модели, доля которых составила 58,5%. Стоит отметить, что также возросла доля электрифицированных моделей. Таким образом, доля гибридов во Франции составила 5,3% поднявшись на 0,7 пунктов, а полностью электрических — 1,9%.

Напомним, в августе 2019 года на французском автомобильном рынке было продано 129 259 автомобилей, что на 14% меньше уровня прошлого года.

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