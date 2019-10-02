Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» — трансляция

2 октября президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании международного форума «Российская энергетическая неделя». Это крупнейшее в России ежегодное отраслевое событие, на котором обсуждают тенденции мирового топливно-энергетического комплекса. Мероприятие проходит в Москве и организовано Министерством энергетики РФ при поддержке Фонда Росконгресс

Владимир Путин участвует в заседании, тема которого «Энергетическое партнерство для устойчивого развития.