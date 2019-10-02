Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM В Петербурге будут согласовывать архитектурный облик офисных зданий и торговых центров. Соответствующие поправки были приняты городским парламентом во втором чтении в среду, 2 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бизнес-центр «Невская ратуша» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сейчас происходит согласование жилья, но мы с вами можем видеть в городе достаточно странные здания — это торговые центры, офисные здания. Предлагается их архитектурный облик тоже согласовывать», — объяснил председатель парламентской комиссии по городскому хозяйству Сергей Никешин («Единая Россия»).

Петербургский закон «О порядке предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов в сфере жилищного строительства» будет переименован и дополнен словами «и в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения».

Авторы документа ссылаются на постановление правительства РФ 28 марта 2017 года, которое установило процедуру предоставления решения о согласовании облика нежилых зданий.

Кроме того, законопроект установит исчерпывающий перечень объектов, которым такое согласование не требуется. Это объекты культурного наследия, включая выявленные памятники, либо здания, расположенные на их территории. Это также здания для сельского хозяйства, овощеводства, скотоводства, питомники, линейные объекты, подземные гаражи, здания для гидрометеорологии, занятий спортом, природно-познавательного туризма, огородничества и садоводства, поля для гольфа или конных прогулок, трубопроводный транспорт и некоторые другие.

Заметим, из перечня исключены мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы.