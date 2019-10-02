Вашингтон, , 11:29 — REGNUM Анализ данных Бюро трудовой статистики США позволил составить топ-10 лучших профессий. Об этом сообщает CNBC 1 октября.

Идеальная работа включает в себя доход выше среднего по стране (в США — $50 тыс. в год) и низкий уровень стресса. На основании данных статистики и интервью с представителями различных сфер четко выявились профессии, которые позволяют людям получать от своего труда и хорошие деньги, и удовольствие, и низкий по сравнению с другими профессиями уровень стресса. В порядке возрастания рейтинг выглядит так:

10. Техник ветровой турбины. Средняя зарплата чуть меньше $54 тыс., ожидаемый рост рабочих мест до 2028 года — 57%.

9. Исследователь в области соцопросов. Средняя зарплата $54 тыс., ожидаемый рост рабочих мест до 2028 года — 1%.

8. Специалист по слуховым аппаратам. Средняя зарплата $55 тыс., ожидаемый рост рабочих мест до 2028 года — 16%.

7. Археолог. Средняя зарплата $62 тыс., ожидаемый рост рабочих мест до 2028 года — 10%.

6. Антрополог. Средняя зарплата $62 тыс., ожидаемый рост рабочих мест до 2028 года — 10%.

5. Картограф. Средняя зарплата $64 тыс., ожидаемый рост рабочих мест до 2028 года — 15%.

4. Веб-разработчик. Средняя зарплата $68 тыс., ожидаемый рост рабочих мест до 2028 года — 13%.

3. Лучевой терапевт. Средняя зарплата $80 тыс., ожидаемый рост рабочих мест до 2028 года — 9%.

2. Статистик. Средняя зарплата $84 тыс., ожидаемый рост рабочих мест до 2028 года — 31%.

1. Ортодонт. Средняя зарплата $208 тыс., ожидаемый рост рабочих мест до 2028 года — 7%.

Напомним, ранее в США посчитали зарплату, которая позволит уйти на пенсию с $1 млн. Как выяснилось, чтобы накопить миллион, надо зарабатывать значительно больше, нежели $61,372 — средний доход домохозяйства в США.