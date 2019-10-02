Сеул, , 11:28 — REGNUM В третьем квартале года южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor увеличила объем продаж на рынке США на 6%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей американского подразделения компании Hyundai Motor America Sales Corporation.

Согласно опубликованным данным, в третьем квартале 2019 года южнокорейская компания продала на рынке США 117 930 автомобилей, что на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако в сентябре объем продаж, напротив, сократился на 8,8%, до 51 951 единицы.

Тем не менее специалисты отметили, что продажи внедорожников увеличились на 22%, до 27 374 автомобилей. В частности, продажи автомобиля модели Kona увеличились на 22%, а электромобиля Ionic — на 74%.

В сентябре продажи другой южнокорейской компании KIA Motors на рынке США также сократились на 13,4%, до 44 619 единиц.