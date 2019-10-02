Уфа, , 11:27 — REGNUM Пожарные извещатели в Башкирии за счёт средств республиканского бюджета получат одиноко проживающие граждане возрастом 55 лет и старше. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По словам чиновников, согласно статистике гибели людей на пожарах, более 61 процента погибших людей — это лица от 55 лет и старше.

Отмечается, что во время пожаров, в 96 процентах случаев люди погибают не от воздействия огня, а в результате отравления угарным газом. В данном случае на помощь могут прийти дымовые пожарные извещатели. Они будут громко сигнализировать о задымлении в помещении.

По словам чиновников, в настоящее время за счет средств республиканского бюджета установлено более 90 тысяч пожарных извещателей. Благодаря работе этих приборов при пожарах спасена жизнь 290 человек, из них 126 детей.

Напомним, что в республике с 2016 года дымовыми пожарными извещателями были обеспечены за счет средств регионального бюджета малоимущие многодетные семьи и семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении.

С 2018 года в этот перечень вошли семьи, в которых после 1 января 2018 года родился ребенок.