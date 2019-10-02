Ташкент, , 11:23 — REGNUM Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере $60 млн на строительство малых гидроэлектростанций в Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщили в пресс-службе банка.

На выделенные средства планируется построить три ГЭС общей мощностью 25 МВт. В рамках проекта планируется построить ГЭС мощностью 6 МВт в Рабате, 8 МВт — в Чаппасуи и 10 МВт — в Тамшусу и еще три мини-ГЭС мощностью 1 МВт.

Общая стоимость проекта оценивается в $75,3 млн. Планируется, что он будет завершен к концу 2023 года. Исполнителем проекта стане АО «Узбекгидроэнерго».

Как сообщало ИА REGNUM, АБР планирует выделить Узбекистану $150 млн на поддержку стратегии правительства в области диверсификации сельского хозяйства и инноваций.

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