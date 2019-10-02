Москва, , 11:25 — REGNUM Россия сохранит свою долю на европейском рынке газа в ближайшие годы. Об этом 2 октября заявил глава совета директоров компании «Газпрома» Виктор Зубков на сессии Российской энергетической недели (РЭН), проходящей в Москве.

«Газпром» Иван Шилов © ИА REGNUM

Как рассказал Зубков, доля «Газпрома» на европейском рынке составляет 37%. При этом доля поставок сжиженного природного газа (СПГ) на рынок Европы составляет только 8% и США в этом списке только на пятом месте, на первом — Тринидад и Тобаго.

«Россия рынок не теряет и не теряла, 37% европейского рынка это хороший показатель. И те контракты, которые «Газпром» имеет на 2020 и последующие годы говорит о том, что мы рынок терять не собираемся», — заявил глава совета директоров компании «Газпрома» в ответ на вопрос модератора сессии о том, потеряла ли Россия свою долю на газовом рынке Европы.

Отметим, международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве со 2 по 5 октября текущего года. Он является крупнейшим в России ежегодным отраслевым событием, которое посвящено анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса.