Рига, , 11:03 — REGNUM С первого января 2020 года минимальный уровень гарантированного дохода в Латвии повысят до 64 евро. Сегодня эта сумма равняется 53 евро. Такое решение, как пишет портал LSM со ссылкой на министерство благосостояния страны, приняли члены правительства Латвии во время заседания 1 октября.

Эта форма пособия предусмотрена для лиц получивших статус неимущих, то есть не владеющих каким-либо имуществом или землёй. По расчётам в 2020 году 24 000 человек будут претендовать на получение этих денег.

Отмечается, что в 2018 году пособие «бедности» в Латвии получили 20 878 человек, что на тот момент составило 1,1% населения страны.

Напомним, что ранее министерство благосостояния страны планировало с 2020 года установить уровень минимального дохода в 94 евро в месяц.