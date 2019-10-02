Вашингтон, , 11:10 — REGNUM 1 млн долларов — сумма, которая зачастую рекомендуется американскими экспертами для выхода на пенсию. Считается, что именно это количество денег обеспечит пожилому американцу спокойную жизнь. Телеканал CNBC подсчитал, сколько нужно зарабатывать и откладывать среднему жителю США, чтобы к 65 годам накопить $1 млн. В подсчетах учитывалось, что гражданин откладывает 15% доходов.

Как выяснилось, чтобы накопить миллион, надо зарабатывать значительно больше, нежели $61,372 — средний доход домохозяйства в США. Кроме того, чем позже начать откладывать эти 15%, тем больше надо будет зарабатывать, чтобы набрать нужную сумму.

Итак, если начать копить в 25 лет:

— С доходностью 4% нужно зарабатывать $67 459 в год и экономить $843 в месяц.

— С доходностью 6% — зарабатывать $39 971 в год, экономить $499 в месяц.

— С доходностью 8% — получать $22 764 в год, откладывать $284 в месяц.

Если начать в 30 лет:

— При доходности 4% заработок должен быть $87 262 в год, месячная экономия — $1090.

— При доходности 6%: заработок $55 872 в год, экономия $698 в месяц.

— При доходности 8%: заработок $34 644, экономия $433.

Если же начать в 40:

— Доходность 4% — годовая зарплата $155 086 — месячная экономия $1938.

— Доходность 6% заработок в год $114 867 — экономия в месяц $1435.

— Доходность 8% — заработок $83 563 в год — экономия $1044 в месяц.

Отмечается, что эти цифры не учитывают многие взлеты и падения, которые человек можете переживать в течение своей жизни и в карьере.

Напомним, по полученным недавно данным, доля работающих пожилых стала выше, чем в предыдущие десятилетия. В то же время гораздо меньшая доля американских подростков выходит на работу по сравнению с предыдущими десятилетиями.