Москва, , 10:57 — REGNUM Российская компания «Газпром» построит газопровод «Северный поток — 2» в обход Дании, в случае отказа этой страны на согласование маршрута трубопровода. Об этом 2 октября заявил председатель совета директоров российской компании Виктор Зубков на Российской энергетической неделе (РЭН), проходящей в Москве.

По его словам, строительство «Северного потока-2» уже практически дошло до Дании, и оно завершено на 83%.

При этом председатель совета директоров «Газпрома» отметил, что в Дании должно быть понимание того, что объективных причин на несогласование маршрута газопровод у страны нет, тем более, что недавно ими было согласовано в том же месте прохождение газопровода, идущего из Норвегии в Польшу.

«Дело в том, что, если не согласуют, то мы обойдем эту экономическую зону Дании. Будет дольше, будет дороже, но это же газ для стран Европы и странно, что такая ситуация происходит», — заявил Виктор Зубков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 2 октября, глава Минэнерго России Александр Новак заявил на РЭН, что его ведомство ожидает реализации проекта «Северный поток — 2» по маршруту, на который ранее была подана заявка.