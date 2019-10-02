Шатковский район, Нижегородская область, , 10:33 — REGNUM Открытый конкурс в электронной форме на выполнение проектных и изыскательских работ для строительства Центра реабилитации и активного долголетия объявило ГКУ «Нижегородстройзаказчик». Итоги подведут 24 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Стоимость лота — 47 604 290 рублей, а источник финансирования работ — адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2019−2021 годы.

Для объекта определён участок общей площадью 11,14 га, и 8,2 га придётся на зону благоустройства и озеленения. Построить центр планируется в период с 2021 по 2024 год в селе Ключищи Шатковского района. Планируется, что общая площадь зданий составит 42,7 тыс. кв. м при вместимости 410 человек. На участке, что определён под объект, планируется построить два индивидуальных жилых дома для самостоятельного проживания на две квартиры, восемь жилых домов группового проживания — на 20 человек каждый, пять двухэтажных домов для проживания в условиях стационара на 50 человек каждый, учебно-трудовой корпус с гостиницей, лечебно-оздоровительный корпус, столовую, культурно-досуговый центр.

Напомним, в Нижегородской области каждый третий житель — пенсионер. Всего на начало 2019 года в регионе насчитывалось свыше 1,054 млн пенсионеров при 3,214 млн жителей в целом. Таким образом, на пожилых нижегородцев приходилось почти 33% населения.

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