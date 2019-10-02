Пермь, , 10:27 — REGNUM В Пермском крае министр соцразвития Павел Фокин назвал пять муниципальных образований, которые вошли в группу риска по выдаче сертификатов на жилье по региональной программе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Среди муниципалитетов с рисками указаны Лысьву, Горнозаводск, Добрянский, Берёзовский и Гайнский районы. По региональной программе (с размером поддержки 10%) в 2019 году сертификаты должны получить 1,6 тыс. молодых семей.

В качестве основной проблемы глава минсоцразвития указал подвижность списков — муниципальные чиновники постоянно меняют списки получателей. Это тормозит очередь. Между тем, показатель выданных сертификатов является целевым, и с его учетом муниципалитеты получают деньги по программе.

Поставлены задачи актуализировать списки семей, которые претендующих на сертификаты, и ускорить работу по выдаче и предъявлению к оплате свидетельств.

Стоит отметить, что параллельно региональной программы в на территории края действует и федеральная — по помощи молодым семьям в улучшении жилищных условий. Размер господдержки составляет в этом случае уже 35%. В 2019 году по ней получили сертификаты 223 семьи, из них 62 сертификата до сих пор остаются нереализованными.

Совсем не участвуют в федеральной программе Бардымский, Берёзовский, Кишертский, Большесосновский, Красновишерский, Сивинский, Чердынский районы, а также ЗАТО Звёздный. Такое бездействие вызвало критику со стороны губернатора.

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