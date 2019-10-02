Москва, 2 октября 2019, 10:20 — REGNUM Из-за торговой войны с США китайский юань стал ненадежной валютой, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 2 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Центральный банк России за I квартал 2019 года большую часть своих зарубежных золотовалютных активов разместил в Китае.
Вообще, как отметил Делягин кризис это то время, когда «надежных гаваней нет», и самое надежное вкладывать в развитие России, в ее модернизацию. Но, по мнению экономиста «модернизация России это не для либералов». Кроме того, он уточнил, что Еврозона выглядит терпимо с точки зрения размещения там золотовалютных резервов России.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM доля золотовалютных активов Банка России, размещенных в Китае, составила 13,4% или 65 млрд долларов из 487,4 млрд долларов.
В Германии размещено — 13,2%, во Франции — 11,6%, в Японии — 10,2%, в США — 9,2% золотовалютных активов ЦБ.
Читайте ранее в этом сюжете: Больше всего золотовалютных активов Банк России разместил в Китае