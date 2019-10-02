Москва, , 10:20 — REGNUM Из-за торговой войны с США китайский юань стал ненадежной валютой, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 2 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Центральный банк России за I квартал 2019 года большую часть своих зарубежных золотовалютных активов разместил в Китае.

«С коммерческой точки зрения это не очень надежно, потому что ненадежен юань как валюта, и торговая война с США уже привела к его ослаблению. С другой стороны доллар ослабел в полтора раза после введения евро. Самое надежное это золото, но у золота есть проблемы с ликвидностью. Проблема в том, что доллар, безусловно, является с коммерческой точки зрения самой надежной валютой, но она очень ненадежна со стратегической точки зрения, — сказал Делягин. — Опыт Казахстана показал, что американцы могут просто украсть эти средства, формально заморозив их. Поэтому доллар в настоящее время наиболее рискованная для вложения валюта с точки зрения государства. Поэтому снижение ее доли оправдано. Нужно уходить в другие валюты. Нужно уходить в швейцарский франк, в японскую йену (хотя здесь вопрос сложный, так как японцы очень любят стимулировать свою экономику ослаблением йену). В британский фунт стерлингов пока уходить не стоит, пока идет Brexit».

Вообще, как отметил Делягин кризис это то время, когда «надежных гаваней нет», и самое надежное вкладывать в развитие России, в ее модернизацию. Но, по мнению экономиста «модернизация России это не для либералов». Кроме того, он уточнил, что Еврозона выглядит терпимо с точки зрения размещения там золотовалютных резервов России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM доля золотовалютных активов Банка России, размещенных в Китае, составила 13,4% или 65 млрд долларов из 487,4 млрд долларов.

В Германии размещено — 13,2%, во Франции — 11,6%, в Японии — 10,2%, в США — 9,2% золотовалютных активов ЦБ.

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