Москва, , 10:23 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) напомнила о вступлении в силу новых требований к хостелам в России и сообщила о результатах проверок дешевых гостиниц за предыдущие периоды. Заявление было опубликовано 2 октября.

По данным ведомства, за 9 месяцев 2019 года поступило 186 жалоб на хостелы из-за грубых нарушений санитарных норм. В результате было проведено 169 проверок, после которых 19 заведений было закрыто по решению суда.

Напомним, с 1 октября вступил в силу закон, который запрещает нахождение гостиниц и хостелов в зданиях жилых домов без соблюдения ряда условий. Для этого надо перевести помещение в нежилой фонд, оборудовать в него отдельный вход с улицы и принять ряд мер по обеспечению пожарной безопасности и шумоизоляции.