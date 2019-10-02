Остров Кунашир, Сахалинская область, , 10:21 — REGNUM Власти Сахалина намерены за три ближайших года намерены построить на Курилах три здания для отделов полиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Медведев: Изменения в развитии Курил очень значительные

По информации островного правительства, на островах Парамушир, Кунашир и Итуруп возведут отделы МВД.

Строительство финансируется из федерального бюджета в рамках целевой программ «Курилы». Планируется выделить 426 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы значительно меняется жизнь на Курильских островах, в этом году федеральный бюджет уже направил в регион 15 млрд рублей. Строят жильё, школу, асфальтируют дороги, открываются новые предприятия.