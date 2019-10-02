Сочи, Краснодарский край, , 10:22 — REGNUM Власти Дагестана и Азербайджана работают над проектом запуска высокоскоростного поезда между Махачкалой и Баку через Дербент. Об этом накануне, 1 октября, на полях XVI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил глава Дагестана Владимир Васильев, пишет ТАСС.

Ожидается, что поезд будет в упрощенном порядке проходить таможенные процедуры для удобства туристов и увеличения туристического потока. По словам Васильева, этот вопрос обсуждался с участием профильных министров обеих сторон в ходе посещения Дербента и приграничной зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, перспективу запуска железнодорожного сообщения между Махачкалой и Баку в середине февраля Владимир Васильев обсудил с гендиректором — председателем правления ОАО РЖД Олегом Белозёровым на полях Российского инвестиционного форума в Сочи. Тогда глава Дагестана заявил, что данный шаг для республики будет иметь важное экономическое значение и поспособствует развитию туризма в регионе.

Позже, 24 мая, начальник Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО РЖД Владимир Пястолов в ходе встречи с Васильевым заявил, что с осени 2019 года между столицами Дагестана и Азербайджана начнет курсировать ночной экспресс. Комфортное передвижение, по его словам, обеспечат новые вагоны СВ и удобное расписание.

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