Москва, , 10:02 — REGNUM Министерство энергетики России ожидает реализации проекта «Северный поток — 2» по маршруту, на который ранее была подана заявка. Об этом на Российской энергетической неделе заявил глава министерства Александр Новак.

«Мы еще рассчитываем на то, что этот проект будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка на получение разрешения», — сказал Новак.

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Напомним, строительство газопровода «Северный поток — 2» началось в мае 2018 года. Его прокладывают по дну Балтийского моря. Общая планируемая протяженность трубопровода — более 1 200 километров.

Он должен соединить Усть-Лугу в Ленинградской области и город Грайфсвальд на побережье Германии. Проектный срок завершения строительства газопровода — конец 2019 года

Отметим, что Дания до сих пор не дала необходимого для строительства на её земле «Северного потока — 2» разрешения.

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