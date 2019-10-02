Пермь, , 09:59 — REGNUM В Перми за девять месяцев 2019 года за долги по земельным платежам землепользователям направлено около 3 тыс. претензионных писем. Общий объем основного долга составил более 104 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

В сентябре в адрес землепользователей-должников неплательщиков направлены 722 претензии — это примерно четверть от общего объема.

Как подчеркнули в муниципальном департаменте земельных отношений первый месяц осени традиционно осуществляются самые массовые в году земельные платежи. Претензии по долгам имеются как к физическим, так и юридическим лицам. Кто игнорирует претензионные письма. С теми встречаются уже в суде. В этих случаях на плечи должников помимо основного долга и пени ложатся еще и судебные издержки.