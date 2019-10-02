Москва, , 09:58 — REGNUM Маркетинг должен стать более технологичным, считают участники форума. Главное, чтобы внедрение digital-инструментов не стало самоцелью: потребности человека по-прежнему на первом месте.

Умение анализировать данные — ключевой навык, которым должны овладеть дети. Об этом вице-президент «Просвещения» Алексей Шаповалов сказал на форуме «Будущее управленческих профессий», прошедшем 1 октября в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Именно такой навык позволит достичь успеха в мире, перенасыщенном информацией. «Если раньше мы учили, как информацию получить, то теперь нужно обучать людей, каким образом эту информацию обработать и отсеять ненужное», — подчеркнула Мария Василькова, вице-президент Segezha Group.

В этом могут помочь интернет и современные технологии. Однако, они не только дают новые возможности, но и несут новые вызовы, в том числе для бизнеса. Алексей Шаповалов добавил: «Социальные сети и полное погружение детей в цифровое пространство создают абсолютно иного потребителя: он по-другому ищет и воспринимает информацию, иначе принимает решения. Эти факторы будут радикальным образом влиять на то, как маркетологи создают продукты и услуги».

Маркетинг должен стать более технологичным: уже в современном мире специалистам необходимо работать с цифровыми технологиями. А вскоре им понадобятся знания не только о том, как анализировать большие данные, но и о том, как создать сайт или мобильное приложение. «Симбиоз маркетинга и ИТ будет очень востребованным в будущем», — отметил директор по маркетингу решений IBM в странах Центральной и Восточной Европы Игорь Ларин.

В то же время внедрение цифровых технологий не должно стать самоцелью. По-прежнему важнейшие задачи — ориентироваться на клиента и просчитывать влияние digital-инструментов на эффективность бизнеса.

Форум «Будущее управленческих профессий» организован Ассоциацией менеджеров в рамках цикла мероприятий, посвященных 20-летию организации. В этот же день ассоциация и ИД «Коммерсантъ» представили ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», в который вошли пять руководителей «Просвещения».