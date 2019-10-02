Казань, , 09:48 — REGNUM В Татарии подвели итоги для туристической отрасли за 2018 год. Средняя стоимость одной путёвки составила 63,9 тыс. рублей, что дороже, чем годом ранее, когда показатель был 62,1 тыс. рублей. Татарстанстат обнародовал годовые итоги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Для отдыха в России средняя цена путёвки за 2018 год составила 37,5 тыс. рублей против 35 тыс. рублей в 2017 году, а для поездок за пределами страны — 87,8 тыс. рублей против 86,1 тыс. рублей годом ранее.

За 2018 году было реализовано 154,5 тыс. турпутёвок, по которым было обслужено 265,5 тыс. туристов, против 153,4 тыс. в 2017 году, когда было на 3,3% туристов меньше. Отдых по другим странам выбрали, как и год назад, 81,8 тыс. покупателей пакетов (всего — 142,8 тыс. человек), а в России — 72,7 тысячи, что больше, чем ранее, — 71,6 тыс.

Большая часть туристов, выезжающих за пределы страны, выбирала пляжный отдых и чаще всего Турцию, на которую пришлось 74 тыс. человек.

В обследовании Татарстанстата участвовали 472 турфирмы.

Напомним, столицу Татарии в 2019 году уже посетили почти 3 млн туристов. Казань, по одному из рейтингов, вошла в топ-5 российских городов для посещения в осенние выходные.

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