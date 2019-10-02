Москва, , 09:45 — REGNUM Две трети договоров долевого строительства Центрального федерального округа (ЦФО) оформляется в Москве и Московской области. Об это сообщили 2 октября в пресс-службе столичного управления Росреестра.

По данным управления, за восемь месяцев 2019 года в Москве оформили 73 566 договоров долевого участия (ДДУ). Этот показатель равен 37% от общего результата ЦФО, где зарегистрировали 196 882 договора.

Примечательно, что на втором месте уверенно находится Московская область, у которой 29%. Итого в двух субъектах заключают 66% всех ДДУ округа. Соответственно, на оставшиеся 16 регионов приходится 34%.

«Стабильная картина, демонстрирующая лидирующие позиции Московского региона в целом и Москвы в частности по спросу на первичное жилье, во многом обусловлена большим объемом строительства, и, соответственно, обширным предложением, которое сопровождается скидками и выгодными условиями для приобретения недвижимости в строящихся домах», — прокомментировал данные руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.