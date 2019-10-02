Сеул, , 09:47 — REGNUM Правительство Японии одобрило экспорт фтористого водорода для южнокорейской компании SK Hynix. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в сентябре японское правительство дало разрешение на поставку высококонцентрированного материала, однако он до сих пор не был доставлен в Южную Корею.

Известно, что в августе текущего года власти Японии впервые одобрили поставку фтористого водорода в Южную Корею после введения экспортных ограничений. По предварительным данным, материал должны были поставить Samsung Electronics.

Отмечается, что с начала сентября такие компании, как LG Display Samsung Electronics, заменили часть японского высококонцентрированного материала отечественными аналогами.