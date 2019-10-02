Москва, , 09:42 — REGNUM Центральный банк России за I квартал 2019 года разместил больше всего своих золотовалютных активов в Китае, сообщается в обзоре деятельности ЦБ по управлению активами в иностранных валютах и золоте, опубликованном на сайте регулятора.

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Доля золотовалютных активов Банка России, размещенных в Китае, составила 13,4% или $65 млрд из $487,4 млрд. Отмечается, что Китай впервые стал лидером по размещению золотовалютных активов России.

Больше всего активов ЦБ размещено в России — 18,2% ($88,6 млрд в монетарном золоте), в Германии — 13,2%, во Франции — 11,6%, в Японии — 10,2%, в США — 9,2% золотовалютных активов ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, золотовалютные резервы России по состоянию на 1 апреля достигли показателя $487,8 млрд — впервые за пять лет.

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