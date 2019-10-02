Додома, , 09:40 — REGNUM Реализация проекта строительства нефтепровода между округом Хойма в Уганде и районом Чонголеани области Танга в Танзании продолжается, несмотря на разногласия правительства Уганды с инвесторами. Об этом сообщает газета Mtanzania со ссылкой на заявление представителя министерства энергетики Танзании.

В соответствии с заявлением координатора проекта строительства трубопровода по транспортировке сырой нефти в Восточной Африке Салюма Мнуны, сделанном на заседании по предоставлению отчетности по проекту областным, окружным, районным и сельским администрациям Танзании, трудности возникли в связи с продажей доли в проекте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Tullow Oil планировала продать долю в проекте стоимостью $3,5 млрд государственной китайской компании CNOOC и французскому нефтяному гиганту Total. Однако на в начале сентября сделка была сорвана после того, как компании не смогли добиться соглашения об освобождении от налогов со стороны Управления по доходам Уганды.

Мнуна отметил, что подобные затруднения типичны для крупных проектов, поэтому правительство гарантирует то, что все предварительные вопросы будут решены к 2020 году, а затем начнется этап непосредственного строительства.

«Уважаемые участники заседания, мы заверяем вас и всех жителей страны в том, что проект будет реализован, сохраняйте терпение и он будет завершен, а вы сможете воспользоваться всеми преимуществами нефтепровода», — заявил Мнуна.

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