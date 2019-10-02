Оренбург, , 09:33 — REGNUM На Южно-Уральской железной дороге перевозки пассажиров за девять месяцев 2019 года выросли на 1.5%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЮУЖД.

В январе-июне услугами железнодорожного транспорта воспользовались более 7 млн пассажиров (+1,5% к аналогичному периоду 2018 года). Поезда дальнего следования перевезли 2 млн пассажиров (+4%), а пригородного сообщения — около 5 млн пассажиров (+0,4%).

По оперативным данным, в сентябре с вокзалов более 771 тыс. пассажиров, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Если по пригородном маршрутам отмечено снижение пассажиропотока то по маршрутам дальнего следования — рост.

По пригородным маршрутам следовали 551,6 тыс. пассажиров (-2,6%), маршрутам дальнего следования — 219,7 тыс. (+8,6%).