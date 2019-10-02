Сеул, 2 октября 2019, 09:36 — REGNUM Немецкий промышленный концерн Adidas выпустит ограниченную серию кроссовок «Ultra Boost Hangul» ко Дню корейского алфавита. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.
«Ultra Boost Hangul» — представляют собой модель кроссовок для бега Ultra Boost с надписью на корейском языке, расположенной на петле задней части обуви.
Отметим, что кроссовки Ultra Boost являются одними из самых продаваемых моделей во всем мире.
Известно, что старт продаж лимитированной коллекции в онлайн-магазинах запланирован на 4 сентября, а на полках розничных магазинов коллекция появится 9 сентября.
День корейского алфавита (День хангыля) — праздник корейского письма хангыль. Хангыль был введен в употребление осенью 1446 года по указу короля Седжона. Отмечается 9 октября.