Сеул, , 09:36 — REGNUM Немецкий промышленный концерн Adidas выпустит ограниченную серию кроссовок «Ultra Boost Hangul» ко Дню корейского алфавита. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Ultra Boost Hangul

«Ultra Boost Hangul» — представляют собой модель кроссовок для бега Ultra Boost с надписью на корейском языке, расположенной на петле задней части обуви.

Отметим, что кроссовки Ultra Boost являются одними из самых продаваемых моделей во всем мире.

Известно, что старт продаж лимитированной коллекции в онлайн-магазинах запланирован на 4 сентября, а на полках розничных магазинов коллекция появится 9 сентября.

День корейского алфавита (День хангыля) — праздник корейского письма хангыль. Хангыль был введен в употребление осенью 1446 года по указу короля Седжона. Отмечается 9 октября.