Ташкент, , 09:12 — REGNUM Производители формового хлеба в Узбекистане, использующие муку из зерна отечественного производства, освобождаются от НДС, сообщает 2 октября издание Kun. uz со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

Налоговая льгота будет действовать до 1 июля 2020 года. Кроме того, сохраняется порядок определения облагаемого оборота по НДС при производстве муки, исчисляемого по обороту выручки, за вычетом стоимости зерна узбекистанского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября директор карагандинского мельничного комплекса «Мутлу» Дос-Мукасан Таукебаев заявил, что казахстанские производители муки переносят производства в Узбекистан из-за более выгодных условий.

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