Черкесск, , 09:11 — REGNUM Горнолыжный сезон 2019−2020 на всесезонном туристическом кластере «Архыз» в Карачаево-Черкесии откроется на месяц раньше обычного срока. Этому способствует погода и появление новых горнолыжных трасс для катания.

Их построили на северном склоне курорта. Из-за того, что снег на северном склоне лежит лучше и дольше, чем на южном, будет достигнуто увеличение продолжительности зимнего сезона, сообщили ИА REGNUM 2 октября в пресс-службе главы и правительства Карачаево-Черкесии.

Для удобства горнолыжников и туристов на северном склоне построена новая секция канатной дороги. Она поднимет их на высоту 2839 метров на хребте Аркасара. В перспективе общая протяженность подъемника на северном склоне увеличится до 5 657 метров.

Читайте также: Новые горнолыжные трассы откроют на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии