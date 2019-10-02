Самара, , 09:12 — REGNUM Более 90% многоквартирных домов в Самаре уже подключены к отоплению. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению чиновников, на 20:00 часов 1 октября тепло поступает в 90,8% жилых домов города. Таким образом, из 10 260 многоквартирных жилых домов отопление идет в 9319 домов.

Отмечается, что тепло идет в 99,7% учреждений здравоохранения, 98,9% образовательных учреждений. Кроме этого к отоплению подключены все учреждения опеки и попечительства.

Напомним, что отопительный сезон в Самаре начался 26 сентября.