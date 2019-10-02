Пекин, , 09:07 — REGNUM Десятка ключевых добытчиков цветных металлов Китая продемонстрировали рост за первые восемь месяцев 2019 года, если верить официальной статистике, сообщает 2 октября агентство Синьхуа.

Общая выработка составила 38,63 млн тонн с января по август 2019 года, что на 4,6% выше в годовом исчислении и на 0,8 процентных пунктов быстрее чем год назад, сообщили в Национальной комиссии развития и реформы.

Производство меди достигло 6,15 млн тонн, что на 5,8% выше в годовом исчислении, а свинца — на 18,8%, достигнув показателя в 3,96 млн тонн.

Прибыль сектора цветных металлов выросла на 9,7% в годовом исчислении за отчетный период, а темпы роста прибыли на 3,7 процентных пункта превысили оные за первые семь месяцев 2019 года, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

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