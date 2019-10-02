Хабаровск, , 09:07 — REGNUM Ущерб от наводнений, захлестнувших ряд районов Хабаровская края, был скорректирован. По последним данным, его размер превысил 1,8 млрд рублей, заявил заместитель председателя краевого правительства Анатолий Литвинчук.

«Предварительно мы предполагали, что ущерб составит около 900 млн рублей. Но, после тайфуна «Линлим», пришедшего в наш край в начале сентября и нанесшего урона больше, чем сам паводок, сумма значительно увеличилась», — отметил Литвинчук, заявление которого обнародовано 2 октября на сайте правительства.

Сообщается, что в общую сумму ущерба включены средства на ликвидацию последствий подтоплений и суммы, которые необходимо выплатить в качестве компенсаций пострадавшим от паводков. Также в 18 млрд рублей включены затраты на капремонт пострадавших жилых домов и на переселение из жилищ, признанных негодными для дальнейшего проживания.

Литвинчук отметил, что всего было подтоплено 1040 домов, из них около 300 ранее попадали в зону подтопления и были расселены.

Как передавало ИА REGNUM, подъем реки Амур в Хабаровском крае начался в середине сентября. Это произошло из-за обильных осадков и тайфуна «Линлин». Из-за наводнения в регионе был объявлен режим ЧС.