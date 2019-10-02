Сеул, , 09:05 — REGNUM В августе 2019 года в Южной Корее зафиксировали рекордный объем средств, потраченных на онлайн-покупки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в августе текущего года жители страны потратили на онлайн-шоппинг 11,25 трлн вон (~$9,33 млрд), что на 21,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что это самый высокий показатель с момента ведения статистики (с 2001 года).

83,9% транзакций пришлось на расходы в местах общественного питания и на доставку еды, 33,1% — на покупку продуктов питания и напитков, 30,1% — на покупку бытовой техники.

В августе текущего года объем средств, потраченных на онлайн-покупки, составил 21% от общего объема продаж, что на 0,4% меньше, чем в июле 2019 года.

Сумма транзакций, совершенных с помощью мобильных девайсов, составила 7,32 трлн вон (~$6,07 млрд), что на 27,2% больше по сравнению с августом прошлого года. Известно, что это самый высокий показатель с 2013 года.

89,3% мобильных транзакций пришлось на расходы в местах общественного питания, 34,7% — на покупку продуктов питания и напитков.

Известно, что на долю транзакций, совершенных с помощью мобильных девайсов, пришлось 64,9% от общего числа.