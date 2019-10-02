Москва, , 08:56 — REGNUM Переход девелоперов на проектное финансирование приведет к росту числа обманутых дольщиков по меньшей мере вдвое — до 400 тыс. человек. Такой прогноз дают в организации «Опора России», пишут 2 октября «Известия».

В настоящее время в России насчитывается 3850 застройщиков, возводящих 118,2 млн кв. м жилья. Только у 774 из них проектное финансирование, то есть использование эскроу-счетов, одобрено банками. Еще 2439 девелоперам разрешено достраивать объекты по старым правилам, привлекая средства дольщиков.

Читайте также: Внедрение эскроу-счетов идёт не без проблем — Набиуллина

Остальные 637 застройщиков попали в зону риска, ситуация с ними пока неясна. По словам члена президиума «Опоры России» Дмитрия Котровского, оценить масштабы риска в строительстве жилья сложно. Жилые комплексы находятся в разных стадиях готовности, часть граждан уже выкупили в них квартиры.

«Но мы предполагаем, что реестр обманутых дольщиков увеличится минимум вдвое, то есть до 400 тыс. человек», — сказал Котровский.

Другие эксперты полагают, что восемь из десяти инвесторов попадают в зону потенциального риска. При этом десятая часть потенциально проблемных застройщиков работает в Москве, четверть — в Подмосковье, а на остальные 65% приходятся другие регионы РФ.

Читайте также: Fitch рассказало о рисках при новом механизме эскроу-счетов