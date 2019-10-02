Ташкент, , 08:56 — REGNUM Азиатский банк развития (АБР) выделит Узбекистану $150 млн на поддержку стратегии правительства в области диверсификации сельского хозяйства и инноваций. Об этом 2 октября сообщает агентство «Подробно.uz» со ссылкой на главного экономиста АБР по природным ресурсам и сельскому хозяйству в Туркестане и Западной Азии Буй Минь Джиапа.

Планируется, что выделенные средства будут направлены на повышение доступа фермеров к финансовым ресурсам, рынкам, ветеринарным и другим услугам. Отмечается, что доступ к ветеринарным услугам в сфере животноводства затруднителен в связи с нехваткой рабочей силы и ресурсов. Деньги пойдут на рыночное банковское финансирование для производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов Узбекистана совместно с АБР разработало концепцию реализации в 2019­-2021 годах Программы развития ипотечного рынка в республике.

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