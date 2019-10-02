Сеул, , 08:52 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor поставит 625 автомобилей скорой медицинской помощи министерству здравоохранения Казахстана. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, торжественная церемония передачи первой партии автомобилей модели Solati в количестве 29 единиц состоялась в августе в Алмате при участии мэра Бахытжана Сагинтаева.

Известно, что остальные 596 единиц техники будут поставлены в Казахстан последовательно во второй половине текущего года и первой половине следующего.

В настоящее время 42% автомобилей скорой помощи Казахстана приходятся на Hyundai Solati.

Как отмечают представители южнокорейской компании, посредством данного контракт Hyundai Motor намерена улучшить имидж бренда, а также увеличить продажи на рынке Казахстана.