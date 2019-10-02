Токио, , 08:48 — REGNUM По итогам сентября 2019 года продажи легковых автомобилей в Японии составили 300 280 единиц (без учета небольших машин с объемом мотора до 660 куб. см.), что на 13,3% больше, чем за сентябрь 2018 года. Об этом сообщает японская ассоциация автодилеров (JADA).

По данным ассоциации, с января по сентябрь 2019 года на японском авторынке было реализовано около 2,3 млн новых легковых машин. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Первое место по продажам в Японии среди производителей занимает Toyota. В сентябре машины данного бренда приобрели 132 810 автолюбителей — на 21,5% больше, чем в прошлом году.

Второе место по количеству машин, проданных на японском авторынке, занимает Honda. Машины этой компании в Японии купили 35 925 человек, что на 5,5% больше прошлогоднего результата. В тройку лидеров попали также автомобили бренда Nissan. В сентябре 2019 года была реализована 32 791 единица этой марки. Это на 7,2% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Напомним, по итогам первых восьми месяцев 2019 года продажи новых машин в Японии остались на прежнем уровне и составили порядка 1,96 млн единиц, что всего на 0,5% выше результата продаж прошлого года.

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