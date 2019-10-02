Горно-Алтайск, , 08:41 — REGNUM Энергосетевой комплекс Республики Алтай полностью готов к прохождению осенне-зимнего периода. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики со ссылкой на данные министерства энергетики РФ.

Согласно индексам готовности субъектов электроэнергетики к зиме, алтайский филиал компании «Россети Сибирь» оказался в числе лидеро по подготовке энергосетевого комплекса к зиме. В республики был проведён ремонт больше 600 км линий электопередач.

«За этот период была произведена замена дефектных опор, изоляторов, приставок, ремонт фундамента и многое другое», — отметили в правительстве.

Были проведены противоаварийные тренировки персонала, в ходе которой отрабатывались действия по ликвидации технологических нарушений и совместные действия с местными органами, со спасателями.

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