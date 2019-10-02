Москва, , 08:36 — REGNUM Расходы жителей России на повседневные товары продолжают расти. Однако на прошедшей неделе — с 23 сентября по 29 сентября — этот показатель хоть и увеличился, но очень незначительно. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир», который представил индекс недельных расходов, отражающий динамику объёма потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса.

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Так, в среднем за неделю типичная российская семья потратила на повседневные товары 4422 рубля, что лишь на 0,1% больше (или 5 рублей), чем неделей ранее. Средний ежедневный чек таким образом составил

«Это говорит о стабильности недельных расходов», — отметили социологи.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы прошедшей недели оказались меньше на 3%.

«Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на 39-й неделе оказался выше на 1,8% или 9,6 рубля», — отметили в холдинге.

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Как сообщало ИА REGNUM, в среднем за июль 2019 года поход в магазин жителям России обходился в 546 рублей. Президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин объяснил это сезонным снижением повседневных расходов (летом дешевеют овощи и фрукты, а приусадебные хозяйства дают собственный урожай).

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